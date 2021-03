Juventus, valutazioni su Pirlo: il possibile traghettatore e tutti i nomi per la prossima stagione (Di martedì 23 marzo 2021) La Juventus sta mettendo seriamente in dubbio il progetto con Andrea Pirlo in panchina, il rendimento non è stato all’altezza delle aspettative e le prossime settimane saranno sicuramente caldissime. Il presidente Andrea Agnelli si è preso un rischio affidando la panchina ad un allenatore inesperto, la stagione è sempre più fallimentare e sono in arrivo decisioni anche forti. I bianconeri sono praticamente fuori dalla corsa allo scudetto, la sconfitta casalinga contro il Benevento è stata veramente umiliante e ha messo fine alle speranza di lottare per vincere il campionato. In Champions League il percorso è stato deludente, la Juventus è stata eliminata agli ottavi di finale contro una squadra nettamente inferiore come il Porto. Juventus, la situazione in panchina La Juventus ha ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 23 marzo 2021) Lasta mettendo seriamente in dubbio il progetto con Andreain panchina, il rendimento non è stato all’altezza delle aspettative e le prossime settimane saranno sicuramente caldissime. Il presidente Andrea Agnelli si è preso un rischio affidando la panchina ad un allenatore inesperto, laè sempre più fallimentare e sono in arrivo decisioni anche forti. I bianconeri sono praticamente fuori dalla corsa allo scudetto, la sconfitta casalinga contro il Benevento è stata veramente umiliante e ha messo fine alle speranza di lottare per vincere il campionato. In Champions League il percorso è stato deludente, laè stata eliminata agli ottavi di finale contro una squadra nettamente inferiore come il Porto., la situazione in panchina Laha ...

Advertising

CalcioWeb : La stagione in casa @juventusfc è deludente, sono in corso valutazioni sulla posizione dell'allenatore #Pirlo - toravon_ : RT @DiMarzio: Valutazioni in corso in casa #Juventus, tra #Inzaghi e la suggestione #Pirlo - StefanoMontini1 : RT @Bea_Mary84: Su qualsiasi social comunque stavolta non vola una mosca da parte di nessun tesserato della Juventus nemmeno per sbaglio. M… - Bea_Mary84 : Su qualsiasi social comunque stavolta non vola una mosca da parte di nessun tesserato della Juventus nemmeno per sb… - infoitsport : Esonero Pirlo, valutazioni in casa Juventus: la situazione -