Juventus, scambio Pjanic-Arthur: chi ci ha guadagnato? (Di martedì 23 marzo 2021) Lo scambio tra Pjanic e Arthur ai tempi aveva lasciato perplesse le tifoserie di Barcellona e Juventus. Da un certo punto di vista lo scambio sembrava più conveniente per i bianconeri considerando che il brasiliano è decisamente più giovane, d’altra parte i blaugrana avevano comunque guadagnato un giocatore integro e di esperienza. Dopo oltre metà stagione si può iniziare anche solo a pensare a chi, al momento, ha davvero guadagnato qualcosa da questa operazione che già ai tempi è stata molto particolare. E probabilmente il fatto più curioso è che questa volta non c’è nessun vincitore, non ci ha guadagnato davvero nessuno. Juventus, la stagione difficile di Arthur Arthur, centrocampista della ... Leggi su tuttojuve24 (Di martedì 23 marzo 2021) Lotraai tempi aveva lasciato perplesse le tifoserie di Barcellona e. Da un certo punto di vista losembrava più conveniente per i bianconeri considerando che il brasiliano è decisamente più giovane, d’altra parte i blaugrana avevano comunqueun giocatore integro e di esperienza. Dopo oltre metà stagione si può iniziare anche solo a pensare a chi, al momento, ha davveroqualcosa da questa operazione che già ai tempi è stata molto particolare. E probabilmente il fatto più curioso è che questa volta non c’è nessun vincitore, non ci hadavvero nessuno., la stagione difficile di, centrocampista della ...

ZZiliani : La #Juventus lo ha messo a bilancio a 85 milioni. Diconsi ottantacinque. Il triplo di quanto è costato #Haaland. Tr… - infoitsport : Calciomercato Juventus, doppio colpo italiano | Scambio per Locatelli - DellaMorale : @SandroSca @MaxNerozzi @willy_signori Can, Kean e Spina sono gli unici su cui la Juventus poteva fare plusvalenza,… - mr_kubra : RT @RInternazional2: Ricordiamolo. Scambio senza senso in cui sia Barcellona che Juventus sono andati a perderci dal punto di vista calcist… - GiuseppeDellac5 : RT @RInternazional2: Ricordiamolo. Scambio senza senso in cui sia Barcellona che Juventus sono andati a perderci dal punto di vista calcist… -