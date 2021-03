Juventus, Pirlo rischia l’esonero: 3 nomi italiani per la panchina bianconera (Di martedì 23 marzo 2021) Juventus – È già iniziato il dopo Pirlo in casa Juventus. E “Repubblica”, spiega che non ci sarà nessun colpo all’estero per la panchina bianconera. Si guarda in Italia. Con i nomi di Gasperini, Inzaghi e Spalletti che tornano prepotentemente in voga. E se Pirlo dovesse saltare presto, è anche pronta la soluzione interna. Come traghettatore sembrerebbe ci sia la possibilità di affidare la panchina a Tudor. Juventus, addio Pirlo? Le ultimissime sul tecnico L’ex difensore bianconero, che ha allenato l’Udinese, è quello che nel corso degli anni ha maturato una certa esperienza. Non solo: in questo momento i rapporti con Pirlo e Baronio sembrerebbe si siano raffreddati. Tudor infatti non si alza più dalla ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 23 marzo 2021)– È già iniziato il dopoin casa. E “Repubblica”, spiega che non ci sarà nessun colpo all’estero per la. Si guarda in Italia. Con idi Gasperini, Inzaghi e Spalletti che tornano prepotentemente in voga. E sedovesse saltare presto, è anche pronta la soluzione interna. Come traghettatore sembrerebbe ci sia la possibilità di affidare laa Tudor., addio? Le ultimissime sul tecnico L’ex difensore bianconero, che ha allenato l’Udinese, è quello che nel corso degli anni ha maturato una certa esperienza. Non solo: in questo momento i rapporti cone Baronio sembrerebbe si siano raffreddati. Tudor infatti non si alza più dalla ...

