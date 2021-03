Juventus, non solo Cristiano Ronaldo: dalla sua scelta dipende Dybala (Di martedì 23 marzo 2021) Cristiano Ronaldo pensa al suo futuro e cerca di sciogliere i dubbi. dalla sua decisione dipende il futuro di Dybala I dubbi di Cristiano Ronaldo preoccupano la Juve. Il bomber bianconero deciderà in autonomia il suo futuro. Difficile trovare un club che gli paghi 31 milioni di stipendio netti all’anno: non è escluso, dunque, che resti. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SU JuventusNEWS24 La sua permanenza potrebbe però cambiare i piani della Juve in un altro senso: come spiega La Gazzetta dello Sport, se dovesse rimanere, è più facile che parta Dybala, che ha già ha un futuro incerto a causa del rinnovo di contratto che fatica ad arrivare. CR7 vuole un centravanti puro al suo fianco: tutti gli indizi portano a Milik. Leggi su ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 23 marzo 2021)pensa al suo futuro e cerca di sciogliere i dubbi.sua decisioneil futuro diI dubbi dipreoccupano la Juve. Il bomber bianconero deciderà in autonomia il suo futuro. Difficile trovare un club che gli paghi 31 milioni di stipendio netti all’anno: non è escluso, dunque, che resti. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SUNEWS24 La sua permanenza potrebbe però cambiare i piani della Juve in un altro senso: come spiega La Gazzetta dello Sport, se dovesse rimanere, è più facile che parta, che ha già ha un futuro incerto a causa del rinnovo di contratto che fatica ad arrivare. CR7 vuole un centravanti puro al suo fianco: tutti gli indizi portano a Milik. Leggi su ...

