Juventus | niente Nazionale per il centrocampista | rimane a Torino

Juventus – Ramsey non risponderà alla convocazione del Galles a causa del suo infortunio. Resterà alla Juventus per cercare di venirne a capo.La sua stagione non è stata affatto importante come Pirlo si aspettava. niente che i 7 milioni di ingaggio giustifichino. L'investimento è stato sbagliato, errato. Aaron Ramsey a fine stagione sarà ceduto, con la Juventus che spera di ricavare un minimo di plusvalenza. Sì, perché l'ingaggio che gli è stato garantito non lo rende di facile collocazione. Oggi è un surplus in un organico completamente svalutato da Pirlo. Juventus, Ramsey rimane a Torino Aaron Ramsey, centrocampista classe 1990, non farà parte della rosa della Nazionale gallese in vista delle gare di qualificazione a Qatar 2022.

