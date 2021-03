Juventus, fiducia a Pirlo ma non sarà eterna: la situazione (Di martedì 23 marzo 2021) Dopo il ko di Benevento, la Juventus deve tirare le somme: fiducia a Pirlo, ma non sarà eterna. Ecco costa sta succedendo Nervi tesi in casa bianconera. Nessun confronto, come confermato ieri, con Pirlo, ma riflessioni approfondite su quanto sta succedendo. Come rivela il Corriere dello Sport, ora la squadra fatica a seguire il tecnico: sembrerebbe che solo la vecchia guardia, ovvero Chiellini, Bonucci e Buffon, lo seguano come dovuto, e che la comunicazione con il resto dello spogliatoio resti complicata. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SU JuventusNEWS24 Ora si fanno riflessioni sul suo futuro. La dirigenza vuole necessariamente la qualificazione in Champions League, ma centrare il quarto posto non significherebbe in automatico permanenza. Leggi su ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 23 marzo 2021) Dopo il ko di Benevento, ladeve tirare le somme:, ma non. Ecco costa sta succedendo Nervi tesi in casa bianconera. Nessun confronto, come confermato ieri, con, ma riflessioni approfondite su quanto sta succedendo. Come rivela il Corriere dello Sport, ora la squadra fatica a seguire il tecnico: sembrerebbe che solo la vecchia guardia, ovvero Chiellini, Bonucci e Buffon, lo seguano come dovuto, e che la comunicazione con il resto dello spogliatoio resti complicata. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SUNEWS24 Ora si fanno riflessioni sul suo futuro. La dirigenza vuole necessariamente la qualificazione in Champions League, ma centrare il quarto posto non significherebbe in automatico permanenza. Leggi su ...

