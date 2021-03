Juventus | doppio ritorno in estate | Bonucci può dire addio

(Di martedì 23 marzo 2021) Il calciomercato dellapotrebbe ripartire daldi Allegri in caso dia Pirlo al termine della stagione. Occhio anche al possibile affondo per Pogba, primo obiettivo per il centrocampo Il calciomercato dellapartirà dal punto interrogativo sul prossimo allenatore bianconero. Restano vive le possibilità di unin panchina di Allegri, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

infoitsport : Calciomercato Juventus, doppio colpo italiano | Scambio per Locatelli - velosodiego : @FrankCarlucci2 @cmdotcom Sede certo la Juventus fattura 500 Mln l anno te fatturi manco 300 3 occhio hai debiti pe… - infoitsport : Calciomercato Juventus, tris di colpi: tutti i nomi | Dubbi Ronaldo: doppio addio? - infoitsport : Calciomercato Juventus, scambio stellare | Doppio ‘addio’! - Frankyno7 : RT @EL10juve: @michelelapenna5 Pensa se fosse un dirigente della Juventus a ricoprire quel doppio ruolo... -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus doppio

CalcioMercato.it

La disparità tra le forze in campo era indubbiamente notevole, con lache ha costantemente ... 20 passaggi tentati ad alta difficoltà (ildel Benevento), di cui 8 riusciti (quasi il ...Laha intenzione di intervenire in maniera importante in tutti i reparti, alla ricerca di colpi mirati che possa innalzare il livello della rosa. Il discorso non può prescindere dal futuro ...La 28 a giornata di Serie A regala una sorpresa inaspettata con il Benevento che espugna l’Allianz Stadium e porta a casa i tre punti grazie al capolavoro ...La 28a giornata di Serie A regala una sorpresa inaspettata con il Benevento che espugna l’Allianz Stadium e porta a casa i tre punti grazie al capolavoro tattico di Filippo Inzaghi che ottiene il mass ...