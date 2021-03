Juventus, Allegri primo nome in caso di esonero di Pirlo: la situazione (Di martedì 23 marzo 2021) Max Allegri sarebbe il primo nome in caso di addio di Andrea Pirlo alla panchina bianconera. Le ultimissime in casa Juve L’ombra di Allegri aleggia sulla Juve. Per il momento la società ha deciso di continuare con Pirlo, al quale è stata concessa fiducia a termine. L’obiettivo adesso è quello di entrare in Champions ma anche questo potrebbe non bastare. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SU JuventusNEWS24 Come spiega La Gazzetta dello Sport, se la Juventus dovesse decidere di cambiare, il nome più probabile è quello di Allegri. Il tecnico è in buoni rapporti con Agnelli e vuole tornare ad allenare, come ha lui stesso dichiarato. Non mancano poi le alternative: Zidane, Mancini e Spalletti. Leggi su ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 23 marzo 2021) Maxsarebbe ilindi addio di Andreaalla panchina bianconera. Le ultimissime in casa Juve L’ombra dialeggia sulla Juve. Per il momento la società ha deciso di continuare con, al quale è stata concessa fiducia a termine. L’obiettivo adesso è quello di entrare in Champions ma anche questo potrebbe non bastare. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SUNEWS24 Come spiega La Gazzetta dello Sport, se ladovesse decidere di cambiare, ilpiù probabile è quello di. Il tecnico è in buoni rapporti con Agnelli e vuole tornare ad allenare, come ha lui stesso dichiarato. Non mancano poi le alternative: Zidane, Mancini e Spalletti. Leggi su ...

