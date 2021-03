John Galliano | storia di una rockstar del mondo della moda

(Di martedì 23 marzo 2021) Genio e sregolatezza,è uno dei talenti più acclamati e controversi del. Salito alla fine del secolo scorso nell’Olimpo dei couturier, è stato il direttore creativo di Dior per 15 anni, prima di essere licenziato in tronco dopo alcune dichiarazioni antisemite. Ritiratosi dalle scene, dopo 5 anni approda a Maison Margiela, portando tutto il suo estro. Lo stilista inglese(Getty) Biografianasce a Gibilterra il 28 novembre 1960. Il suo vero nome è Juan Carlos AntonioGuillén, è figlio di un idraulico inglese e di un’insegnante di flamenco spagnola. A sei anni i suoi genitori trasferiscono la famiglia a Londra in cerca di lavoro. Cresce a Streatham e a ...

La moda è prima di tutto 'l'arte del cambiamento'. Basterebbe questa riflessione diper capire perché un gruppo editoriale come il nostro lancia il nuovo hub ModaeBeauty . Ovunque ci sia cambiamento, noi ci siamo. Con la forza delle nostre piattaforme, la carta e il ...... che ha abbinato a una tuta in ciniglia brillante (innamorati del crop top) e una collana girocollo con perline di Dior dell'epoca, quindi degli anni '90 circa. Completano l'outfit: ...La moda è prima di tutto “l’arte del cambiamento”. Basterebbe questa riflessione di John Galliano per capire perché un gruppo editoriale come il nostro lancia il nuovo hub “ModaeBeauty”.Rihanna indossa quasi sempre look appena usciti dalla passerella o di nuovi brand emergenti, che dopo poco vedrai ovunque. Detto questo, come molte celebrità nell'ultimo periodo, Riri conosce l'immens ...