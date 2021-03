Italia’s Got Talent, un protagonista salta la finale: ha il Covid (Di martedì 23 marzo 2021) Grande attesa per la finale di Italia’s Got Talent. Purtroppo però uno dei presentatori dovrà dare forfait poiché ha contratto il Covid-19. Italia’s Got Talent (Facebook)Italia’s Got Talent è da anni una delle trasmissioni più seguite dal pubblico nostrano. In particolare attrae la sua modalità di conduzione un po’ particolare con i quattro giudici (Matano, Maionchi, Pellegrini e Bastianich) che coadiuvati dalla brava Lodovica Comello gestiscono la trasmissione nelle sue sfumature. Un format molto all’americana, già apprezzato in altri programmi come ad esempio X-Factor. C’è grande fermento in queste ore tra gli amanti di Italia’s Got Talent visto che domani si disputerà la finale. ... Leggi su chenews (Di martedì 23 marzo 2021) Grande attesa per ladiGot. Purtroppo però uno dei presentatori dovrà dare forfait poiché ha contratto il-19.Got(Facebook)Gotè da anni una delle trasmissioni più seguite dal pubblico nostrano. In particolare attrae la sua modalità di conduzione un po’ particolare con i quattro giudici (Matano, Maionchi, Pellegrini e Bastianich) che coadiuvati dalla brava Lodovica Comello gestiscono la trasmissione nelle sue sfumature. Un format molto all’americana, già apprezzato in altri programmi come ad esempio X-Factor. C’è grande fermento in queste ore tra gli amanti diGotvisto che domani si disputerà la. ...

