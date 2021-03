Italia’s Got Talent, Lodovica Comello non condurrà la finale: ecco perché (Di martedì 23 marzo 2021) Lodovica Comello non potrà condurre, domani mercoledì 24 marzo, la finale di Italia’s Got Talent in onda su TV8. La conduttrice è positiva al Covid-19 ed ha annunciato la notizia con un video sul suo profilo Instagram. È il secondo anno consecutivo che la conduttrice salta la puntata finale dello show poiché lo scorso anno era in dolce attesa. Lodovica è apparsa molto dispiaciuta, ma ha tranquillizzato i fan sulle sue condizioni di salute. A sostituirla, come lo scorso anno, ci sarà Enrico Papi. Buongiorno a tutti. Sono qui per dare un annuncio, almeno per me, molto amaro. Ho aspettato a dare fino all’ultimo, perché fino all’ultimo c’era la speranza che la situazione cambiasse. E invece no. Giorni fa sono risultata positiva al Covid. Ho monitorato la ... Leggi su isaechia (Di martedì 23 marzo 2021)non potrà condurre, domani mercoledì 24 marzo, ladiGotin onda su TV8. La conduttrice è positiva al Covid-19 ed ha annunciato la notizia con un video sul suo profilo Instagram. È il secondo anno consecutivo che la conduttrice salta la puntatadello show poiché lo scorso anno era in dolce attesa.è apparsa molto dispiaciuta, ma ha tranquillizzato i fan sulle sue condizioni di salute. A sostituirla, come lo scorso anno, ci sarà Enrico Papi. Buongiorno a tutti. Sono qui per dare un annuncio, almeno per me, molto amaro. Ho aspettato a dare fino all’ultimo,fino all’ultimo c’era la speranza che la situazione cambiasse. E invece no. Giorni fa sono risultata positiva al Covid. Ho monitorato la ...

