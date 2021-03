Italia’s Got Talent, Lodovica Comello non ci sarà alla fine: ha il Covid-19 (Di martedì 23 marzo 2021) Lodovica Comello non ci sarà alla finale di Italia’s Got Talent perchè ha contratto il Covid-19: l’annuncio su Instagram Italia’s Got Talent è un programma televisivo italiano andato in onda dal 2009 al 2013 su Canale 5 e dal 2015 su Sky Uno (dall’anno successivo anche su TV8). Il programma è basato sul format anglo-statunitense L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 23 marzo 2021)non cifinale diGotperchè ha contratto il-19: l’annuncio su InstagramGotè un programma televisivo italiano andato in onda dal 2009 al 2013 su Canale 5 e dal 2015 su Sky Uno (dall’anno successivo anche su TV8). Il programma è basato sul format anglo-statunitense L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

