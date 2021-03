Italia’s Got Talent, Lodovica Comello assente alla finale per il secondo anno consecutivo: l’annuncio su Instagram (Di martedì 23 marzo 2021) Lodovica Comello non potrà condurre la finale di Italia’s Got Talent, in onda mercoledì in prima serata su TV8. Il motivo è stato annunciato dalla presentatrice stessa: quest’ultima infatti è risultata positiva al covid diversi giorni fa e purtroppo il tampone continua a dare lo stesso esito. Ecco perché Lodovica, per il secondo anno consecutivo, non potrà salire sul palco di Italia’s Got Talent: lo scorso anno infatti, la conduttrice dovette rinunciare per via della gravidanza. La Comello, poche ore fa, ha quindi deciso di pubblicare un video su Instagram spiegando la sua situazione, rassicurando tutti sul suo stato di salute. ... Leggi su trendit (Di martedì 23 marzo 2021)non potrà condurre ladiGot, in onda mercoledì in prima serata su TV8. Il motivo è stato annunciato dpresentatrice stessa: quest’ultima infatti è risultata positiva al covid diversi giorni fa e purtroppo il tampone continua a dare lo stesso esito. Ecco perché, per il, non potrà salire sul palco diGot: lo scorsoinfatti, la conduttrice dovette rinunciare per via della gravidanza. La, poche ore fa, ha quindi deciso di pubblicare un video suspiegando la sua situazione, rassicurando tutti sul suo stato di salute. ...

Advertising

SkyTG24 : Lodovica Comello positiva al Covid non presenterà la finale di Italia’s Got Talent - MMastrantuono : RT @tvblogit: Lodovica Comello costretta a saltare la finale di Italia's got talent per il secondo anno consecutivo. #igt Forza @lodocomell… - tvblogit : Lodovica Comello costretta a saltare la finale di Italia's got talent per il secondo anno consecutivo. #igt Forza… - davidemaggio : Enrico Papi conduce la finale di Italia’s Got Talent. @lodocomello ha il Covid - larenait : Steven, Stefano Bronzato, mago e modello veronese, questa sera in finale a @IGT_official #IGT -

Ultime Notizie dalla rete : Italia’s Got Dimensioni del mercato 4K Ultra televisori HD 2021 per dati di ripartizione per tipo, profili di prodotto, applicazione, specifiche e previsioni fino al 2024 – DFO – digital financial officer DFO - digital financial officer