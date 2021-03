Italia's Got Talent 2021, Enrico Papi condurrà la finale: Lodovica Comello positiva al Covid (Di martedì 23 marzo 2021) La finale di Italia's Got Talent 2021, in programma domani su TV8, sarà condotta da Enrico Papi: Lodovica Comello è risultata positiva al Covid. Sarà Enrico Papi a condurre la finale di Italia's Got Talent 2021 perchè, a un giorno dalla puntata, Lodovica Comello ha annunciato di essere risultata positiva al Covid. L'ultima puntata del Talent show targato Fremantle andrà in onda domani, 24 marzo 2021, su TV8 ma Lodovica Comello, che ha accompagnato pubblico e concorrenti per tutta ... Leggi su movieplayer (Di martedì 23 marzo 2021) Ladi's Got, in programma domani su TV8, sarà condotta daè risultataal. Saràa condurre ladi's Gotperchè, a un giorno dalla puntata,ha annunciato di essere risultataal. L'ultima puntata delshow targato Fremantle andrà in onda domani, 24 marzo, su TV8 ma, che ha accompagnato pubblico e concorrenti per tutta ...

