Italia zona rossa | ipotesi mini proroga stretta dopo Pasqua

(Di martedì 23 marzo 2021) (Adnkronos) -lain, un'altra settimana di restrizioni inper arginare il Covid e le sue varianti. A quanto apprende l'Adnkronos, è questa una dellea cui lavora il governo alle prese, tra le altre cose, con le misure anti Coronavirus che scadranno il prossimo 6 aprile. L'è appunto quella di una '' dellaanti contagio in atto di una sola settimana, ovvero dal 6 all'11 aprile. Parallelamente, si spingerà sull'acceleratore del piano vaccinale, per avanzare con la copertura il più possibile. Una possibile eccezione, spiegano fonti di governo all'Adnkronos, la riaperture della scuola dell'infanzia e delle primarie nelle zone rosse. Proprio oggi sul tema ...

(Adnkronos) - Dopo la Pasqua in zona rossa, un'altra settimana di restrizioni in Italia per arginare il Covid e le sue varianti. A quanto apprende l'Adnkronos, è questa una delle ipotesi a cui lavora ...