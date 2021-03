Italia Under 21, Gabbia: “Infortunio col Milan, periodo particolare. Scamacca? Sono sicuro di una cosa” (Di martedì 23 marzo 2021) La voglia di rivalsa di Matteo Gabbia. Nel corso della conferenza stampa dal ritiro della Nazionale Under 21, Matteo Gabbia, centrale di difesa in forza al Milan di Stefano Pioli, ha parlato del brutto Infortunio al ginocchio che lo ha visto lontano dal campo per circa due mesi, debuttando nel suo rientro soltanto nella gara contro il Napoli della scorsa settimana. Gabbia ha disputato cinque partite da titolare nelle prime undici gare della stagione del Mila e adesso è pronto a rimettersi in mostra con la maglia della Nazionale Under 21, come ha ben sottolineato ai microfoni di "Rai Sport" dal ritiro degli azzurrini.L'Infortunio - "E’ stato un periodo molto particolare. L’Infortunio mi ha bloccato in ... Leggi su mediagol (Di martedì 23 marzo 2021) La voglia di rivalsa di Matteo. Nel corso della conferenza stampa dal ritiro della Nazionale21, Matteo, centrale di difesa in forza aldi Stefano Pioli, ha parlato del bruttoal ginocchio che lo ha visto lontano dal campo per circa due mesi, debuttando nel suo rientro soltanto nella gara contro il Napoli della scorsa settimana.ha disputato cinque partite da titolare nelle prime undici gare della stagione del Mila e adesso è pronto a rimettersi in mostra con la maglia della Nazionale21, come ha ben sottolineato ai microfoni di "Rai Sport" dal ritiro degli azzurrini.L'- "E’ stato unmolto. L’mi ha bloccato in ...

