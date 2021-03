Italia U21, Nicolato: “Dobbiamo essere ambiziosi, faremo del nostro meglio agli Europei” (Di martedì 23 marzo 2021) Il commissario tecnico della Nazionale Italiana Under 21, Paolo Nicolato, alla vigilia del match contro la Repubblica Ceca valevole per la prima giornata della fase a gironi degli Europei di categoria, ha parlato in conferenza stampa: “La nostra è una Nazionale di passaggio. Vedere Tonali, Kean, Zaniolo e Pellegrini in Nazionale maggiore gratifica il nostro lavoro. Ma Dobbiamo comunque essere ambiziosi con gli elementi che abbiamo a disposizione. Abbiamo perso giocatori per infortunio come Luca Pellegrini e Adjapong mentre Pinamonti non ha potuto rispondere alla convocazione – ha detto – Non è stato un periodo felice ma in due anni abbiamo coinvolto circa 60 giocatori, abbiamo fatto bene e un cambiamento può portare a volte delle soluzioni ... Leggi su sportface (Di martedì 23 marzo 2021) Il commissario tecnico della Nazionalena Under 21, Paolo, alla vigilia del match contro la Repubblica Ceca valevole per la prima giornata della fase a gironi deglidi categoria, ha parlato in conferenza stampa: “La nostra è una Nazionale di passaggio. Vedere Tonali, Kean, Zaniolo e Pellegrini in Nazionale maggiore gratifica illavoro. Macomunquecon gli elementi che abbiamo a disposizione. Abbiamo perso giocatori per infortunio come Luca Pellegrini e Adjapong mentre Pinamonti non ha potuto rispondere alla convocazione – ha detto – Non è stato un periodo felice ma in due anni abbiamo coinvolto circa 60 giocatori, abbiamo fatto bene e un cambiamento può portare a volte delle soluzioni ...

