Italia U21, il calciatore dell’Empoli Samuele Ricci lascia il ritiro (Di martedì 23 marzo 2021) Samuele Ricci lascia il ritiro della Nazionale Under 21. Gli azzurrini di Nicolato stanno preparando le sfide dell’Europeo di categoria, ma il mister dovrà fare a meno del calciatore dell’Empoli, che rientra a casa per indisponibilità, come comunicato dalla Figc. Il sospetto è che Ricci abbia contratto il Covid-19, vista la complessa situazione dell’Empoli (alle prese con un focolaio), ma ancora non vi sono conferme o smentite in tal senso. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 23 marzo 2021)ildella Nazionale Under 21. Gli azzurrini di Nicolato stanno preparando le sfide dell’Europeo di categoria, ma il mister dovrà fare a meno del, che rientra a casa per indisponibilità, come comunicato dalla Figc. Il sospetto è cheabbia contratto il Covid-19, vista la complessa situazione(alle prese con un focolaio), ma ancora non vi sono conferme o smentite in tal senso. SportFace.

