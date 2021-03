Italia, trombosi dopo il vaccino AstraZeneca: donna di 35 anni è grave (Di martedì 23 marzo 2021) E' stata ricoverata per una trombosi dopo una settimana dalla somministrazione del vaccino. Il caso riguarda una donna di 35 anni di Latina, che aveva ricevuto la prima dose del siero AstraZeneca alcuni giorni fa. Ora si trova in prognosi riservata, ricoverata nel reparto di Medicina d'Urgenza diretto dal dottor Massimo Aiuti. «Le condizioni sono molto serie - spiega il medico - In Italia si tratta del primo caso simile, ce ne sono forse una decina in Europa». Massimo riserbo sulla situazione, che è attentamente analizzata dall'équipe multidisciplinare dell'ospedale di Latina. Sul caso è partita una segnalazione all'Aifa. Secondo le prime informazioni la donna aveva accusato prima sintomi lievi e dopo circa sette giorni ... Leggi su howtodofor (Di martedì 23 marzo 2021) E' stata ricoverata per unauna settimana dalla somministrazione del. Il caso riguarda unadi 35di Latina, che aveva ricevuto la prima dose del sieroalcuni giorni fa. Ora si trova in prognosi riservata, ricoverata nel reparto di Medicina d'Urgenza diretto dal dottor Massimo Aiuti. «Le condizioni sono molto serie - spiega il medico - Insi tratta del primo caso simile, ce ne sono forse una decina in Europa». Massimo riserbo sulla situazione, che è attentamente analizzata dall'équipe multidisciplinare dell'ospedale di Latina. Sul caso è partita una segnalazione all'Aifa. Secondo le prime informazioni laaveva accusato prima sintomi lievi ecirca sette giorni ...

Advertising

tigella : I contraccettivi ormonali non Italia hanno un rischio di trombosi 500 volte superiore al vaccino Astrazeneca. Ma sì… - StefanoFeltri : Perché negli Usa nessuno ha fermato le vaccinazioni dopo i casi di trombosi tra i vaccinati Pfizer e Moderna? Per… - jorgeRey_Rey : RT @Gazzettino: AstraZeneca, trombosi dopo il vaccino a Latina: donna di 35 anni ricoverata grave. Primo caso in Italia - Gazzettino : AstraZeneca, trombosi dopo il vaccino a Latina: donna di 35 anni ricoverata grave. Primo caso in Italia - Tomas1374 : RT @Radio3scienza: Senza vaccini ogni giorno in Italia ci sono 166 casi di tromboembolie. I dati sui vaccini non devono preoccuparci. Ment… -