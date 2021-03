Italia, Toloi: “Convocazione un’emozione enorme, dimostrerò mie qualità. Azzurri? Siamo sulla strada giusta” (Di martedì 23 marzo 2021) Rafel Toloi si presenta.Si presenta ai cronisti presenti il difensore dell'Atalanta Rafael Toloi, pronto a ritagliarsi un importante posto anche in Nazionale. Il calciatore, intervenuto in conferenza stampa a Coverciano, si è espresso tra ambizioni e speranze dopo la prima Convocazione in azzurro. "È una emozione enorme, è frutto del lavoro e dell'impegno di tutti i giorni, spero di fare il meglio possibile, è davvero un sogno. I miei avi sono del Trentino, la mia nazionalità Italiana non è nuova, l'ho avuta ancora prima di arrivare ma negli ultimi due mesi ho avuto l'ok della FIFA per giocare con l'azzurro. Sono molto felice di essere qui e di far parte del gruppo dell'Atalanta, essere in una squadra che sta facendo bene mi ha aiutato. I difensori Italiani sono sempre stati i più ... Leggi su mediagol (Di martedì 23 marzo 2021) Rafelsi presenta.Si presenta ai cronisti presenti il difensore dell'Atalanta Rafael, pronto a ritagliarsi un importante posto anche in Nazionale. Il calciatore, intervenuto in conferenza stampa a Coverciano, si è espresso tra ambizioni e speranze dopo la primain azzurro. "È una emozione, è frutto del lavoro e dell'impegno di tutti i giorni, spero di fare il meglio possibile, è davvero un sogno. I miei avi sono del Trentino, la mia nazionalitàna non è nuova, l'ho avuta ancora prima di arrivare ma negli ultimi due mesi ho avuto l'ok della FIFA per giocare con l'azzurro. Sono molto felice di essere qui e di far parte del gruppo dell'Atalanta, essere in una squadra che sta facendo bene mi ha aiutato. I difensorini sono sempre stati i più ...

