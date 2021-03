Italia | Ricci | “Emozione incredibile Mister Italiano fondamentale per me”

Leggi su itasportpress

(Di martedì 23 marzo 2021) Anche per Matteoè tempo della prima volta in Azzurro, il centrocampista dello Spezia ha parlato dal ritiro della Nazionalena di Coverciano: "no per me è stato: ringrazierò ilsempre per la fiducia che ha riposto in me - esordiscein conferenza -. Il primo impatto è stata una, è un onore essere qui coi migliori d', cercherò di imparare da tutti".afferma di aver sognato l'Azzurro: "Ho sempre sperato nella convocazione. Venerdì il direttore sportivo dello Spezia mi ha chiamato e ho saputo di essere stato convocato, è stato bellissimo".non rinnega la gavetta fatta per arrivare a calcare certi palcoscenici: "Non rimpiango ...