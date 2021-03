Italia pronta all’esordio agli Europei Under 21. Nicolato: “Siamo una squadra giovane, il girone è complesso” (Di martedì 23 marzo 2021) L’Italia si appresta a fare il proprio esordio agli Europei Under 21. La nostra Nazionale, inserita nel gruppo B, debutterà domani (mercoledì 24 marzo, ore 18.00) contro la Repubblica Ceca a Celje (Slovenia). Tre giorni dopo è previsto il big match contro la Spagna, poi il 30 marzo la chiusura contro la Slovenia padrone di casa. L’obiettivo degli azzurrini è quello di qualificarsi alla fase finale a otto squadrre, in programma a giugno tra Ungheria e Slovenia. Soltanto le prime due classificate di ogni girone staccheranno il pass, dunque sarà importante incominciarre bene come ha evidenziato il CT Paolo Nicolato. L’allenatore della Nazionale ha dichiarato alla vigilia: “Un girone complesso. Considerato che la Spagna si qualificherà quasi di sicuro, ... Leggi su oasport (Di martedì 23 marzo 2021) L’si appresta a fare il proprio esordio21. La nostra Nazionale, inserita nel gruppo B, debutterà domani (mercoledì 24 marzo, ore 18.00) contro la Repubblica Ceca a Celje (Slovenia). Tre giorni dopo è previsto il big match contro la Spagna, poi il 30 marzo la chiusura contro la Slovenia padrone di casa. L’obiettivo degli azzurrini è quello di qualificarsi alla fase finale a otto squadrre, in programma a giugno tra Ungheria e Slovenia. Soltanto le prime due classificate di ognistaccheranno il pass, dunque sarà importante incominciarre bene come ha evidenziato il CT Paolo. L’allenatore della Nazionale ha dichiarato alla vigilia: “Un. Considerato che la Spagna si qualificherà quasi di sicuro, ...

Advertising

adrianobusolin : RT @antoniomariana6: #DerSpiegel Vi ricordate quando @F_Boccia lanciava anatemi contro tamponi ad asintomatici, la caccia ai runner e se la… - TugnoliSandro : Nuovo sbarco di una ong in Italia senza dover attendere il balletto tra Malta e Italia. Con il nuovo governo Draghi… - susanna10706994 : RT @AlekosPrete: Questa mattina mamma e sorella di Patrick sono andate a trovarlo in carcere. Patrick aveva pronta una lettera per ringrazi… - Lgiova66 : RT @AlekosPrete: Questa mattina mamma e sorella di Patrick sono andate a trovarlo in carcere. Patrick aveva pronta una lettera per ringrazi… - dipigi48 : RT @AlekosPrete: Questa mattina mamma e sorella di Patrick sono andate a trovarlo in carcere. Patrick aveva pronta una lettera per ringrazi… -