Italia-Nord Irlanda, probabili formazioni Qualificazioni Mondiali: spazio a Locatelli e Chiesa (Di martedì 23 marzo 2021) Saranno dei mesi impegnativi per la Nazionale Italiana di calcio di Roberto Mancini. Parte infatti questo giovedì la cavalcata degli azzurri verso i Mondiali che si svolgeranno in Qatar sul finire del 2022; dopo aver impressionato nelle Qualificazioni agli Europei e nella Nations League, l’Italia vuole cancellare l’onta della mancata qualificazione del 2018. Gli viene incontro un girone abbordabile, che mette davanti ai nostri calciatori l’Irlanda del Nord come prima avversaria di un trittico comprendente nei prossimi sette giorni anche Bulgaria e Lituania. Per questa settimana di calcio internazionale, il CT Mancini ha optato per una rosa assai lunga, convocando ben trentotto giocatori, con la presenza di Nicolò Barella e Alessandro Bastoni dell’Inter subordinata alle disposizioni ... Leggi su oasport (Di martedì 23 marzo 2021) Saranno dei mesi impegnativi per la Nazionalena di calcio di Roberto Mancini. Parte infatti questo giovedì la cavalcata degli azzurri verso iche si svolgeranno in Qatar sul finire del 2022; dopo aver impressionato nelleagli Europei e nella Nations League, l’vuole cancellare l’onta della mancata qualificazione del 2018. Gli viene incontro un girone abbordabile, che mette davanti ai nostri calciatori l’delcome prima avversaria di un trittico comprendente nei prossimi sette giorni anche Bulgaria e Lituania. Per questa settimana di calcio internazionale, il CT Mancini ha optato per una rosa assai lunga, convocando ben trentotto giocatori, con la presenza di Nicolò Barella e Alessandro Bastoni dell’Inter subordinata alle disposizioni ...

