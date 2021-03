Italia in zona rossa, ipotesi stretta anche dopo Pasqua: “Nuove restrizioni, ecco fino a quando” (Di martedì 23 marzo 2021) Non solo Pasqua e Pasquetta in zona rossa. L’Italia si prepara a trascorrere la prima parte della primavera 2021 sotto rigide misure per evitare il contagio. Secondo quanto riporta Adkronos il governo Draghi ha intenzione di prolungare le attuali restrizioni per combattere il coronavirus dal 6 all’11 aprile. L’attenzione della cabina di regia, oltre che su un RT che è tornato sopra livelli di guardia, si concentra anche sulle varianti. E affinché si vedano gli effetti della campagna vaccinale serviranno ancora mesi. Dunque tra le ipotesi al vaglio del ministro Roberto Speranza e di chi è chiamato a prendere provvedimenti efficaci c’è l’ipotesi di un prolungamento delle misure restrittive. Tuttavia è allo studio anche una mini-proroga ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 23 marzo 2021) Non soloe Pasquetta in. L’si prepara a trascorrere la prima parte della primavera 2021 sotto rigide misure per evitare il contagio. Secondo quanto riporta Adkronos il governo Draghi ha intenzione di prolungare le attualiper combattere il coronavirus dal 6 all’11 aprile. L’attenzione della cabina di regia, oltre che su un RT che è tornato sopra livelli di guardia, si concentrasulle varianti. E affinché si vedano gli effetti della campagna vaccinale serviranno ancora mesi. Dunque tra leal vaglio del ministro Roberto Speranza e di chi è chiamato a prendere provvedimenti efficaci c’è l’di un prolungamento delle misure restrittive. Tuttavia è allo studiouna mini-proroga ...

Advertising

Adnkronos : #Italia #zonarossa, ipotesi mini proroga stretta dopo Pasqua - poliziadistato : I dettagli su spostamenti, scuola, attività commerciali e sport in zona rossa e arancione e nel periodo di #Pasqua… - LegaSalvini : 'MA QUI NON È ZONA ROSSA...?'. È RESSA ALLA MOSCHEA ABUSIVA - SKUOLAESO : @massimo_rolli @micheleboldrin @_DAGOSPIA_ ?? ???????????? you’re so funny! Ma secondo te cosa è andato a fare Renzi negli… - gianluca826 : RT @mosllerdd: @Cartabellotta Non è cosi. Non può essere cosi perchè i dati si riferiscono a contagi avvenuti 15 20gg fa quando non era sta… -