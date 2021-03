Italia al 3° posto nell’Ue per il caro gasolio (Di martedì 23 marzo 2021) L’Italia sale sul podio dei paesi più cari d’Europa per i prezzi dei carburanti e, in base agli ultimi dati aggiornati forniti dalla Commissione Europea, occupa la terza posizione in classifica per il prezzo del gasolio, la quinta per quello della benzina. «Con una media di 1,444€/l l’Italia è al terzo posto in Europa per il prezzo del gasolio, superata solo da Svezia e Finlandia; non va meglio per la benzina, dove il nostro Paese con un prezzo alla pompa di 1,577€/l è al 5° posto dietro Paesi Bassi, Danimarca, Finlandia e Grecia» spiega Assoutenti, l’associazione dei consumatori specializzata nel settore dei trasporti, che ha elaborato uno studio mettendo a confronto i prezzi dei carburanti in Europa analizzando i listini con e senza tasse. «La situazione però si ribalta ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 23 marzo 2021) L’sale sul podio dei paesi più cari d’Europa per i prezzi dei carburanti e, in base agli ultimi dati aggiornati forniti dalla Commissione Europea, occupa la terza posizione in classifica per il prezzo del, la quinta per quello della benzina. «Con una media di 1,444€/l l’è al terzoin Europa per il prezzo del, superata solo da Svezia e Finlandia; non va meglio per la benzina, dove il nostro Paese con un prezzo alla pompa di 1,577€/l è al 5°dietro Paesi Bassi, Danimarca, Finlandia e Grecia» spiega Assoutenti, l’associazione dei consumatori specializzata nel settore dei trasporti, che ha elaborato uno studio mettendo a confronto i prezzi dei carburanti in Europa analizzando i listini con e senza tasse. «La situazione però si ribalta ...

