Israele | razzo da Gaza cade vicino Beersheba poco dopo visita Netanyahu**

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 23 marzo 2021) Tel Aviv, 23 mar. (Adnkronos) - Unlanciato dalla Striscia diè caduto, in Israele, dove oggi si vota per il rinnovo della Knesset. Lo riferito i media israeliani, precisando che l'attacco sarebbe avvenuto mentre in città era inil primo ministro Benjamin Netanyahu. Fonti del Likud, il partito di Netanyahu, hanno precisato tuttavia a 'Haaretz' che il capo del governo aveva lasciatoprima dell'attacco. Il, secondo 'Times of Israel', è caduto in una zona disabitata e non ha provocato danni. Le sirene di allarme che di solito suonano in caso di attacco non sono scattate.