Israele, Netanyahu esulta: «Grandissima vittoria». Ma per governare ha bisogno dei seggi dell'ultradestra

Secondo gli exit poll il Likud resta il primo partito e conquista 33 seggi. Ma per il governo il premier ha bisogno dell'appoggio (probabile) dei nazionalisti di Bennet

matteosalvinimi : Oggi #Israele vota, spero con tutto il cuore che vinca e continui a governare, nel nome della pace, del benessere e… - matteosalvinimi : Complimenti a Bibi #Netanyahu, vincitore delle elezioni in #Israele, uomo di pace, sviluppo e sicurezza, amico dell… - you_trend : ???? Elezioni in #Israele Secondo l'exit poll di Channel 11, il blocco di partiti a sostegno di #Netanyahu avrebbe d… - mogicrz : RT @matteosalvinimi: Complimenti a Bibi #Netanyahu, vincitore delle elezioni in #Israele, uomo di pace, sviluppo e sicurezza, amico dell’It… - DonatoSaliola : Netanyahu non sfonda, Israele ancora senza maggioranza - Medio Oriente - ANSA -