Israele, il paese si prepara a vivere nuove elezioni (Di martedì 23 marzo 2021) Israele si prepara a vivere la quarta elezione legislativa negli ultimi due anni. La vittoria di Benjamin Netanyahu sembra garantita, ma l’elettorato appare diviso. Secondo i sondaggi di Channel 12, gli schieramenti sono molto chiari e polarizzati in un pro e contro il premier. Lui e il suo partito Likud rimangono comunque estremamente popolari. Tuttavia Leggi su periodicodaily (Di martedì 23 marzo 2021)sila quarta elezione legislativa negli ultimi due anni. La vittoria di Benjamin Netanyahu sembra garantita, ma l’elettorato appare diviso. Secondo i sondaggi di Channel 12, gli schieramenti sono molto chiari e polarizzati in un pro e contro il premier. Lui e il suo partito Likud rimangono comunque estremamente popolari. Tuttavia

Advertising

caroliarita : @laGigogin Geopolitica anche fra Paesi.Oggi in #Israele IV elezioni in due anni; Nethanyau è favorito per il buon e… - wachos94 : @matteosalvinimi @netanyahu Israele paese illegittimo , Salvini lecchino hai dimenticato di inginocchiarti, ovviame… - TodayTv2000 : RT @tg2000it: #Israele, la vigilia elettorale per la quarta volta. Paese ha domato pandemia #22marzo #Netanyahu #israelelections @Buzzetti… - wineprincess7 : Volete fare un #viaggio in mia compagnia??? Andiamo in un Paese sorprendente, tra profumi, sapori e degustazioni di… - 24Mattino : .@paolomieli: 'Oggi si vota in #Israele, i risultati saranno importanti perché si tratta di un referendum sulla ges… -