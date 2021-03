Israele al voto: il successo del piano vaccini può trascinare Netanyahu alla vittoria (Di martedì 23 marzo 2021) Per la quarta volta in meno di due anni, oggi martedì 23 marzo gli elettori di Israele sono tornati al voto per le elezioni parlamentari, dominate ancora una volta dalla figura polarizzante del primo ministro Benjamin Netanyahu, al governo ininterrottamente da quasi 12 anni. Dopo il breve governo formato l’anno scorso con il leader dell’opposizione Benny Gantz, Netanyahu ha promesso che – in caso di vittoria – questa volta darà vita a un esecutivo “pienamente di destra” aggiungendo ai voti del Likud, primo partito nei sondaggi, il sostegno di formazioni religiose e nazionaliste. Negli scorsi mesi il premier si è infatti impegnato a favorire alleanze tra i partiti più piccoli per superare la soglia di sbarramento del 3,25 percento. Tra questi ha fatto discutere la presenza di Forza ... Leggi su tpi (Di martedì 23 marzo 2021) Per la quarta volta in meno di due anni, oggi martedì 23 marzo gli elettori disono tornati alper le elezioni parlamentari, dominate ancora una volta dfigura polarizzante del primo ministro Benjamin, al governo ininterrottamente da quasi 12 anni. Dopo il breve governo formato l’anno scorso con il leader dell’opposizione Benny Gantz,ha promesso che – in caso di– questa volta darà vita a un esecutivo “pienamente di destra” aggiungendo ai voti del Likud, primo partito nei sondaggi, il sostegno di formazioni religiose e nazionaliste. Negli scorsi mesi il premier si è infatti impegnato a favorire alleanze tra i partiti più piccoli per superare la soglia di sbarramento del 3,25 percento. Tra questi ha fatto discutere la presenza di Forza ...

