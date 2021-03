Isola dei Famosi | Valentina Persia si ritira? La crisi nella notte | “Sto male”

Advertising

davidemaggio : Un reality è in mano ai fan dell’opinionista: hanno eliminato uno dei personaggi potenzialmente più forti per esser… - trash_italiano : Elettra che 5 minuti prima di entrare in studio va sul sito Mediaset a leggere i nomi dei concorrenti dell’#Isola: - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi. Due i naufraghi al televoto: chi tra Angela… - infoitcultura : Isola dei famosi | Tommaso Zorzi contro Brando | “Vuoi buttare già Elisa Isoardi” - infoitcultura : Isola dei Famosi | Luxuria lancia al veleno su Elisa Isoardi | “Sto aspettando che morirà di fame per…” -

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei

Spread the love Ieri sera, lunedì 22 marzo 2021, è andata in onda la terza puntata dell'famosi. Ad inizio serata, c'è stata una grande novità, ovvero l'ingresso in studio della terza opinionista che per motivi di salute era stata assente nelle prime puntate. Stiamo parlando di ...Spread the love Giorgio Manetti contro Ilary Blasi e gli autori del programma dell'famosi per non essere stato considerato per i provini E' iniziata da solo una settimana l'famosi e attorno al reality sembrano esserci già numerose polemiche. Ieri sera è andata ...Spread the love Giorgio Manetti contro Ilary Blasi e gli autori del programma dell'Isola dei famosi ...Terminato da circa due settimane il Grande Fratello Vip 5, gli autori sarebbero al lavoro per la sesta edizione. Nonostante ancora non sia trapelato nulla sul cast, Paola Caruso, in intervista al sett ...