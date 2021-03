Isola dei Famosi, Terza Puntata: Ilary Blasi Spoilera Parasite island! (Di martedì 23 marzo 2021) L’Isola dei Famosi 2021, Terza Puntata: tante le prove che hanno dovuto sostenere i due gruppi di naufraghi e non sono mancate già le prime dinamiche. Ecco che cosa è successo in questo nuovo appuntamento con il reality show condotto da Ilary Blasi, l’eliminazione e i nuovi concorrenti che sono finiti al televoto. L’Isola dei Famosi, 3^ Puntata: Akash eliminato al televoto, Ilary Blasi Spoilera Parasite island! Ilary Blasi apre la Terza Puntata de L’Isola dei Famosi facendo entrare in studio Elettra Lamborghini, finalmente negativa ai tamponi e pronta ... Leggi su uominiedonnenews (Di martedì 23 marzo 2021) L’dei2021,: tante le prove che hanno dovuto sostenere i due gruppi di naufraghi e non sono mancate già le prime dinamiche. Ecco che cosa è successo in questo nuovo appuntamento con il reality show condotto da, l’eliminazione e i nuovi concorrenti che sono finiti al televoto. L’dei, 3^: Akash eliminato al televoto,apre lade L’deifacendo entrare in studio Elettra Lamborghini, finalmente negativa ai tamponi e pronta ...

Advertising

trash_italiano : Elettra che 5 minuti prima di entrare in studio va sul sito Mediaset a leggere i nomi dei concorrenti dell’#Isola: - QuiMediaset_it : Ottimi ascolti per la terza puntata de L'Isola dei Famosi: 19.8% di share e sfiora i 3.500.000 spettatori. Tantissi… - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi. Due i naufraghi al televoto: chi tra Angela… - ilArya_ssl : RT @trash_italiano: Elettra che 5 minuti prima di entrare in studio va sul sito Mediaset a leggere i nomi dei concorrenti dell’#Isola: http… - lu_ci61 : RT @visit_lazio: La bellezza di #Ventotene l'isola dell'arcipelago pontino ci rievoca i sapori del mare e la bellezza dei colorati giorni d… -