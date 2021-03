Isola dei famosi, terza puntata: eliminato Akash, torna Roberto Ciufoli (Di martedì 23 marzo 2021) Terzo appuntamento con l'Isola dei famosi e secondo abbandono del reality. Anche in questa puntata, l'eliminato al televoto, Akash Kumar, rifiuta la possibilità di rimanere in gioco su Parasite Island, tra il disappunto della conduttrice Ilary Blasi. Il ritorno di Roberto Ciufoli, la prima volta di Elettra Lamborghini La terza puntata della 15esima edizione dell'Isola dei famosi si apre con la presenza in studio dell'opinionista Elettra Lamborghini, finalmente guarita dal Covid. La giovane cantante si aggiunge così agli altri due opinionisti, Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi. Novità anche tra i naufraghi: Roberto Ciufoli, guarito dopo l'incidente alla spalla nella prima ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 23 marzo 2021) Terzo appuntamento con l'deie secondo abbandono del reality. Anche in questa, l'al televoto,Kumar, rifiuta la possibilità di rimanere in gioco su Parasite Island, tra il disappunto della conduttrice Ilary Blasi. Il ritorno di, la prima volta di Elettra Lamborghini Ladella 15esima edizione dell'deisi apre con la presenza in studio dell'opinionista Elettra Lamborghini, finalmente guarita dal Covid. La giovane cantante si aggiunge così agli altri due opinionisti, Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi. Novità anche tra i naufraghi:, guarito dopo l'incidente alla spalla nella prima ...

