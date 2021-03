Isola dei Famosi, scontro tra Elisa Isoardi e Brando Giorgi. “Ma perché parli? Cosa vuoi?” (Di martedì 23 marzo 2021) Nella puntata dell’ Isola dei Famosi andata in onda ieri 22 marzo, Elisa Isoardi e Brando Giorgi hanno “acceso la Palapa” con una discussione. “Non mi sembra di essere entrato a gamba tesa, ho semplicemente chiesto quali fossero le regole” così si è rivolto lui a Elisa Isoardi, che gli aveva detto: “Ma perché parli? Cosa vuoi sapere te di noi che siamo qui da 3 giorni quando tu sei arrivato ora?”. Brando Giorgi infatti è naufragato in Honduras giovedì scorso, intromettendosi subito in una discussione tra Vera Gemma e Elisa Isoardi per poi chiedere delucidazioni circa la spartizione del riso. “Non mi sembra giusto che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 23 marzo 2021) Nella puntata dell’deiandata in onda ieri 22 marzo,hanno “acceso la Palapa” con una discussione. “Non mi sembra di essere entrato a gamba tesa, ho semplicemente chiesto quali fossero le regole” così si è rivolto lui a, che gli aveva detto: “Masapere te di noi che siamo qui da 3 giorni quando tu sei arrivato ora?”.infatti è naufragato in Honduras giovedì scorso, intromettendosi subito in una discussione tra Vera Gemma eper poi chiedere delucidazioni circa la spartizione del riso. “Non mi sembra giusto che ...

