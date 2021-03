Isola dei Famosi, Luxuria lancia al veleno su Elisa Isoardi: “Sto aspettando che morirà di fame per…” (Di martedì 23 marzo 2021) Vladimir Luxuria lancia una frecciatina velenosa ad Elisa Isoardi Sabato pomeriggio su Rai Tre è andata in onda una nuova puntata di Tv Talk, il programma condotto da Massimo Bernardini. Quest’ultimo e tutta la squadra dei suoi opinionisti hanno commentato le trasmissioni televisive più seguiti della settimana e naturalmente non si poteva non menzionare la 15esima edizione de L’Isola dei Famosi condotta da Ilary Blasi. In collegamento è intervenuta anche un’ex naufraga, ex opinionista e vincitrice dell’edizione del 2008, Vladimir Luxuria. L’ex Parlamentare ha detto la sua su alcuni concorrenti che al momento si trovano in Honduras, senza risparmiare delle frecciatine velenose. In particolare, la frequentatrice dei salotti della D’Urso ... Leggi su kontrokultura (Di martedì 23 marzo 2021) Vladimiruna frecciatinasa adSabato pomeriggio su Rai Tre è andata in onda una nuova puntata di Tv Talk, il programma condotto da Massimo Bernardini. Quest’ultimo e tutta la squadra dei suoi opinionisti hanno commentato le trasmissioni televisive più seguiti della settimana e naturalmente non si poteva non menzionare la 15esima edizione de L’deicondotta da Ilary Blasi. In collegamento è intervenuta anche un’ex naufraga, ex opinionista e vincitrice dell’edizione del 2008, Vladimir. L’ex Parlamentare ha detto la sua su alcuni concorrenti che al momento si trovano in Honduras, senza risparmiare delle frecciatinese. In particolare, la frequentatrice dei salotti della D’Urso ...

