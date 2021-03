Isola dei Famosi, Jonathan Kashanian e Bianca Atzei stanno insieme? (Di martedì 23 marzo 2021) Jonathan Kashanian e Bianca Atzei hanno fatto l’Isola dei Famosi nel 2018 e nei mesi successivi al reality sono stati paparazzati spesso insieme. L’ex naufrago ha lasciato intendere, in più occasioni, che tra lui e la cantante ci fosse un legame speciale. In questi giorni, Jonathan ha confermato di aver avuto una storia con Bianca, pur non facendo il suo nome. Le parole di Jonathan “Mi batte un po’ il cuore e ti rispondo con tutta sincerità: sì, è capitato anche a me – ha esordito Jonathan Kashanian, per poi proseguire asserendo – Mi è capitato di lavorare con una persona per cui poi ho provato qualcosa che non pensavo di provare. Se è nato tutto in un reality? Stai indagando troppo, ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 23 marzo 2021)hanno fatto l’deinel 2018 e nei mesi successivi al reality sono stati paparazzati spesso. L’ex naufrago ha lasciato intendere, in più occasioni, che tra lui e la cantante ci fosse un legame speciale. In questi giorni,ha confermato di aver avuto una storia con, pur non facendo il suo nome. Le parole di“Mi batte un po’ il cuore e ti rispondo con tutta sincerità: sì, è capitato anche a me – ha esordito, per poi proseguire asserendo – Mi è capitato di lavorare con una persona per cui poi ho provato qualcosa che non pensavo di provare. Se è nato tutto in un reality? Stai indagando troppo, ...

Advertising

QuiMediaset_it : Ottimi ascolti per la terza puntata de L'Isola dei Famosi: 19.8% di share e sfiora i 3.500.000 spettatori. Tantissi… - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi. Due i naufraghi al televoto: chi tra Angela… - IsolaDeiFamosi : Inizia ora la terza puntata dell'Isola dei Famosi! Vietato mancare???? #Isola ?? - shainmyworld : RT @QuiMediaset_it: Ottimi ascolti per la terza puntata de L'Isola dei Famosi: 19.8% di share e sfiora i 3.500.000 spettatori. Tantissimi g… - AlicePenzavalli : RT @APmagazineit: Arrivano Le Naufragelle! Da Akash a Fariba, da Elisa Isoardi a Valentina Persia, i voti della terza puntata de L'Isola de… -