Isola dei Famosi, Iva Zanicchi, duro attacco a Patty Pravo, momenti di grande imbarazzo (Di martedì 23 marzo 2021) Ieri sera, lunedì 22 marzo 2021, è andata in onda la terza puntata dell’Isola dei Famosi. Ad inizio serata, c’è stata una grande novità, ovvero l’ingresso in studio della terza opinionista che per motivi di salute era stata assente nelle prime puntate. Stiamo parlando di Elettra Lamborghini, la quale una decina di giorni fa, ha annunciato di aver purtroppo contratto il Covid-19, proprio a pochi giorni dall’inizio del reality. Dopo diversi giorni di Isolamento, Elettra si è negativizzata e così ha potuto prendere il suo posto di opinionista. Per lei è stata una grande emozione, ma soprattutto tutti i suoi fan sono stati molto felici nel vedere che la ricca ereditiera ha superato questo brutto momento senza alcuna conseguenza. Gli altri opinionisti del programma, come sappiamo sono Tommaso Zorzi e Iva ... Leggi su baritalianews (Di martedì 23 marzo 2021) Ieri sera, lunedì 22 marzo 2021, è andata in onda la terza puntata dell’dei. Ad inizio serata, c’è stata unanovità, ovvero l’ingresso in studio della terza opinionista che per motivi di salute era stata assente nelle prime puntate. Stiamo parlando di Elettra Lamborghini, la quale una decina di giorni fa, ha annunciato di aver purtroppo contratto il Covid-19, proprio a pochi giorni dall’inizio del reality. Dopo diversi giorni dimento, Elettra si è negativizzata e così ha potuto prendere il suo posto di opinionista. Per lei è stata unaemozione, ma soprattutto tutti i suoi fan sono stati molto felici nel vedere che la ricca ereditiera ha superato questo brutto momento senza alcuna conseguenza. Gli altri opinionisti del programma, come sappiamo sono Tommaso Zorzi e Iva ...

Advertising

davidemaggio : Un reality è in mano ai fan dell’opinionista: hanno eliminato uno dei personaggi potenzialmente più forti per esser… - QuiMediaset_it : Ottimi ascolti per la terza puntata de L'Isola dei Famosi: 19.8% di share e sfiora i 3.500.000 spettatori. Tantissi… - trash_italiano : Elettra che 5 minuti prima di entrare in studio va sul sito Mediaset a leggere i nomi dei concorrenti dell’#Isola: - tronodispine : Ma chi non convinto e che ha votato x eliminare Akash, a ragione, e che poi lo ha criticato quando non voleva riman… - ANCHEMENOOO : Akash amore, se nessuno conosceva Tommaso 2 anni fa, a te non ti conosce nessuno nemmeno dopo 1 settimana di isola… -