Isola dei Famosi, Ilary Blasi stizzita con Akash: “Prendi il sacchetto e torna in Italia” (Di martedì 23 marzo 2021) È “scontro” all’Isola dei Famosi tra Akash Kumar e Ilary Blasi. Il naufrago, l’eliminato della puntata di ieri 22 marzo, ha rinunciato alla possibilità di soggiornare a Parasite Island. “La mia Isola l’ho già vinta, ero venuto qui per me” ha dichiarato, scatenando così la stizza di Ilary Blasi: “Mi dispiace perché abbiamo scelto te invece di qualcun altro che l’avrebbe fatta più volentieri e sicuramente meglio”. Poi la stoccata finale: “Vuoi rimanere sì o no?” lo ha incalzato la conduttrice. “No, grazie mille” ha detto lui ma non ha fatto in tempo a terminare la frase che lei gli ha risposto: “Ok, perfetto Prendi il sacchetto e torna in Italia. Ciao Akash” ed Elettra ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 23 marzo 2021) È “scontro” all’deitraKumar e. Il naufrago, l’eliminato della puntata di ieri 22 marzo, ha rinunciato alla possibilità di soggiornare a Parasite Island. “La mial’ho già vinta, ero venuto qui per me” ha dichiarato, scatenando così la stizza di: “Mi dispiace perché abbiamo scelto te invece di qualcun altro che l’avrebbe fatta più volentieri e sicuramente meglio”. Poi la stoccata finale: “Vuoi rimanere sì o no?” lo ha incalzato la conduttrice. “No, grazie mille” ha detto lui ma non ha fatto in tempo a terminare la frase che lei gli ha risposto: “Ok, perfettoilin. Ciao” ed Elettra ...

Advertising

trash_italiano : Elettra che 5 minuti prima di entrare in studio va sul sito Mediaset a leggere i nomi dei concorrenti dell’#Isola: - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi. Due i naufraghi al televoto: chi tra Angela… - IsolaDeiFamosi : Grazie per essere stati con noi! Vi aspettiamo giovedì con la quarta puntata dell'Isola dei Famosi, liberi di sogna… - comelalunaa : vabbè ma akash che esordisce su instagram con 'quante cose che dicono di me' lo sa che era all'isola dei famosi???… - FQMagazineit : Isola dei Famosi, Ilary Blasi stizzita con Akash: “Prendi il sacchetto e torna in Italia” -