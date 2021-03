Isola dei famosi: Ilary Blasi spoilera Parasite Island ai naufraghi (Video) (Di martedì 23 marzo 2021) Anche nella terza puntata non manca la gaffe. Questa volta riguarda l’esistenza di una seconda Isola, svelata involontariamente dalla conduttrice Ilary Blasi ai concorrenti. Si tratta di Parasite Island dove vivono Ubaldo e Fariba e dove, ancora una volta i due concorrenti eliminati – Akash ieri e Il Visconte la scorsa settimana – non sono voluti rimanere rinunciando definitivamente all’Isola. E se nella prima puntata la Blasi ha chiamato patata la Palaba e nella seconda ha invece nominato la casa come se stesse conducendo il Grande Fratello, nella terza è arrivato lo spoiler dell’esistenza di Parasite Island. Insomma tre gaffe su tre puntate. Leggi anche–>Isola 2021, la prima gaffe di Ilary ... Leggi su 361magazine (Di martedì 23 marzo 2021) Anche nella terza puntata non manca la gaffe. Questa volta riguarda l’esistenza di una seconda, svelata involontariamente dalla conduttriceai concorrenti. Si tratta didove vivono Ubaldo e Fariba e dove, ancora una volta i due concorrenti eliminati – Akash ieri e Il Visconte la scorsa settimana – non sono voluti rimanere rinunciando definitivamente all’. E se nella prima puntata laha chiamato patata la Palaba e nella seconda ha invece nominato la casa come se stesse conducendo il Grande Fratello, nella terza è arrivato lo spoiler dell’esistenza di. Insomma tre gaffe su tre puntate. Leggi anche–>2021, la prima gaffe di...

Advertising

davidemaggio : Un reality è in mano ai fan dell’opinionista: hanno eliminato uno dei personaggi potenzialmente più forti per esser… - trash_italiano : Elettra che 5 minuti prima di entrare in studio va sul sito Mediaset a leggere i nomi dei concorrenti dell’#Isola: - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi. Due i naufraghi al televoto: chi tra Angela… - Eugenia_Caruso : RT @trashbiccis: Gilles Rocca potrebbe benissimo vincere l'#Isola dei Famosi. Segnatevi questo tweet. - VIVALAVIDALOC14 : Ma raga sinceramente più che nei confronti di Tommaso, a me da fastidio come Akash si è posto nei confronti di Elet… -