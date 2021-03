Isola dei Famosi, Ilary Blasi gela Elisa Isoardi e tira in ballo Matteo Salvini: "Te ne intendi di leader" (Di martedì 23 marzo 2021) Ilary Blasi interviene durante il confronto tra Elisa Isoardi e Brando Giorgi, tirando in ballo l'ex fidanzato della naufraga Matteo Salvini. Leggi su comingsoon (Di martedì 23 marzo 2021)interviene durante il confronto trae Brando Giorgi,ndo inl'ex fidanzato della naufraga

Advertising

davidemaggio : Un reality è in mano ai fan dell’opinionista: hanno eliminato uno dei personaggi potenzialmente più forti per esser… - trash_italiano : Elettra che 5 minuti prima di entrare in studio va sul sito Mediaset a leggere i nomi dei concorrenti dell’#Isola: - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi. Due i naufraghi al televoto: chi tra Angela… - largentana : RT @visit_lazio: La bellezza di #Ventotene l'isola dell'arcipelago pontino ci rievoca i sapori del mare e la bellezza dei colorati giorni d… - sorriso1971 : RT @visit_lazio: La bellezza di #Ventotene l'isola dell'arcipelago pontino ci rievoca i sapori del mare e la bellezza dei colorati giorni d… -