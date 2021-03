Isola dei famosi, Ilary Blasi fa una battuta pesante a Elisa Isoardi “Tu te ne intendi”: cala il gelo in studio (Di martedì 23 marzo 2021) Isola dei famosi, è andata in onda ieri la terza puntata del reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Come tutti sappiamo, una delle concorrenti più amate di questa edizione, sembra essere Elisa Isoardi. La conduttrice piemontese, ad oggi sembra una delle papabili vincitrici del programma o al massimo una delle preferite. In questa prima settimana di permanenza sull’Isola, la conduttrice ha dimostrato grande forza, determinazione e tenacia. Ad ogni modo, Elisa che da sempre è stata piuttosto determinata e discreta, sull’Isola sembra essersi portata dietro il “fantasma” del suo ex fidanzato. Quest’ultimo, sappiamo bene essere Matteo Salvini, l’ex Premier con il quale la conduttrice è stata insieme per diversi anni. Proprio nella ... Leggi su baritalianews (Di martedì 23 marzo 2021)dei, è andata in onda ieri la terza puntata del reality di Canale 5 condotto da. Come tutti sappiamo, una delle concorrenti più amate di questa edizione, sembra essere. La conduttrice piemontese, ad oggi sembra una delle papabili vincitrici del programma o al massimo una delle preferite. In questa prima settimana di permanenza sull’, la conduttrice ha dimostrato grande forza, determinazione e tenacia. Ad ogni modo,che da sempre è stata piuttosto determinata e discreta, sull’sembra essersi portata dietro il “fantasma” del suo ex fidanzato. Quest’ultimo, sappiamo bene essere Matteo Salvini, l’ex Premier con il quale la conduttrice è stata insieme per diversi anni. Proprio nella ...

