Isola dei Famosi, Giorgio Manetti deluso: “Bloccata la mia partecipazione” (Di martedì 23 marzo 2021) L'ex volto di Uomini e Donne rompe il silenzio sul reality show condotto da ilary Blasi e svela un retroscena sul GF Vip L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di martedì 23 marzo 2021) L'ex volto di Uomini e Donne rompe il silenzio sul reality show condotto da ilary Blasi e svela un retroscena sul GF Vip L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

trash_italiano : Elettra che 5 minuti prima di entrare in studio va sul sito Mediaset a leggere i nomi dei concorrenti dell’#Isola: - QuiMediaset_it : Ottimi ascolti per la terza puntata de L'Isola dei Famosi: 19.8% di share e sfiora i 3.500.000 spettatori. Tantissi… - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi. Due i naufraghi al televoto: chi tra Angela… - Elena91060543 : RT @QuiMediaset_it: Ottimi ascolti per la terza puntata de L'Isola dei Famosi: 19.8% di share e sfiora i 3.500.000 spettatori. Tantissimi g… - Liliwhities : RT @Iperborea_: Quando ho dovuto spiegare ai miei cosa fosse Twitter, cosa combino qui sopra e perché, così, de botto, l'Isola dei Famosi m… -