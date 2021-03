Isola dei famosi, Giorgio Manetti contro Ilary e la produzione: Che criteri usano? (Di martedì 23 marzo 2021) Giorgio Manetti contro Ilary Blasi e gli autori del programma dell’Isola dei famosi per non essere stato considerato per i provini E’ iniziata da solo una settimana l‘Isola dei famosi e attorno al reality sembrano esserci già numerose polemiche. Ieri sera è andata in onda una nuova puntata che ha visto l’autoeliminazione di Akash. L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 23 marzo 2021)Blasi e gli autori del programma dell’deiper non essere stato considerato per i provini E’ iniziata da solo una settimana l‘deie attorno al reality sembrano esserci già numerose polemiche. Ieri sera è andata in onda una nuova puntata che ha visto l’autoeliminazione di Akash. L'articolo proviene da Leggilo.org.

