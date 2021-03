Isola dei Famosi, Akash Kumar rosica e Ilary Blasi lo asfata: ecco come (Di martedì 23 marzo 2021) Il televoto è fatale ad Akash Kumar che perde il confronto con Angela Melillo ed è costretto a lasciare la Palapa, ma il rifiuto di fermarsi a Parasite Island scatena Ilary Blasi: durissimo il commento contro il modello indiano. Finalmente dopo tre live giocati a ritmo ridotto si scatena Ilary Blasi. La padrona di casa dell’Isola dei Famosi edizione 2021, la quindicesima della serie, reagisce come da par suo ai capricci e ai rosicamenti di Akash Kumar e lascia ai telespettatori un piccolo show che è già virale. Vediamo i dettagli. Non è stata una puntata banale quella andata in onda ieri sera, lunedì 22 marzo, tra cambi di squadra, giochi immunità spinti al limite ed ... Leggi su ck12 (Di martedì 23 marzo 2021) Il televoto è fatale adche perde il confronto con Angela Melillo ed è costretto a lasciare la Palapa, ma il rifiuto di fermarsi a Parasite Island scatena: durissimo il commento contro il modello indiano. Finalmente dopo tre live giocati a ritmo ridotto si scatena. La padrona di casa dell’deiedizione 2021, la quindicesima della serie, reagisceda par suo ai capricci e aimenti die lascia ai telespettatori un piccolo show che è già virale. Vediamo i dettagli. Non è stata una puntata banale quella andata in onda ieri sera, lunedì 22 marzo, tra cambi di squadra, giochi immunità spinti al limite ed ...

