Isola dei Famosi | Akash Kumar eliminato | lui attacca Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi sui social – VIDEO

La puntata dell'Isola dei Famosi di ieri sera si è rivelata particolarmente intensa per uno dei concorrenti che è stato recentemente al centro delle polemiche per via del suo passato: stiamo parlando di Akash Kumar. Il modello di origine indiana è stato eliminato al televoto con il 76% dei voti contro il 24% di Angela Melillo che si è quindi salvata. Una volta approdato su Parasite Island – l'Isola in cui si trovano gli aspiranti naufraghi Fariba Tehrani ed Ubaldo Lanzo e sorta di limbo dove finiscono gli eliminati – ad Akash Kumar è stato chiesto se rimanere o meno sull'Isola. Il neo eliminato, tuttavia, non ha voluto saperne di rimanere: "La mia Isola termina qua."

davidemaggio : Un reality è in mano ai fan dell’opinionista: hanno eliminato uno dei personaggi potenzialmente più forti per esser… - trash_italiano : Elettra che 5 minuti prima di entrare in studio va sul sito Mediaset a leggere i nomi dei concorrenti dell’#Isola: - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi. Due i naufraghi al televoto: chi tra Angela… - Italia_Notizie : Isola dei Famosi, Ilary Blasi stizzita con Akash: “Prendi il sacchetto e torna in Italia” - federicocipria4 : @tempoweb #RotoliDiStampaigienica continuate a fare figure di ??. Occupatevi dell’isola dei famosi,magari su quel t… -