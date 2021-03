Isola dei Famosi 2021, tutti innamorati di Elisa Isoardi ‘al naturale’: “Bellissima” (Di martedì 23 marzo 2021) C’è anche Elisa Isoardi tra i naufraghi di questa Isola dei Famosi 2021. Forse la ex conduttrice de La prova del cuoco è la concorrente più famosa e di sicuro si è già imposta come grande protagonista in Honduras anche se il reality di Ilary Blasi è appena iniziato. Elisa si è infatti subito fatta conoscere dagli altri per il suo carattere determinato e deciso. Ne sa qualcosa Brando Giorgi, che con lei ha avuto forti discussioni in settimana per la questione razionamento del cibo che, come sempre, scarseggia sull’Isola. Insomma, la presentatrice piemontese sembra avere la stoffa del leader, come non ha mancato di far notare la padrona di casa nel corso della terza puntata. Con tanto di frecciatina che ha fatto subito scalpore sui social.



