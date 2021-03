Isola dei Famosi 2021, Selvaggia Roma in Honduras? L’indiscrezione (Di martedì 23 marzo 2021) Isola dei Famosi Selvaggia Roma in Honduras? L’indiscrezione arriva dal blogger Amedeo Venza screenSecondo quanto riportato Amedeo Venza sul proprio account Instagram, Selvaggia Roma sarebbe pronta a sbarcare sull’Isola dei Famosi. L’ex concorrente del GFVIP 5 potrebbe quindi partecipare ad un nuovo reality dopo l’esperienza di qualche mese fa all’interno della casa più spiata d’Italia. Ecco, nel dettaglio, quanto riporta Amedeo Venza: “Sull’Isola potrebbe sbarcare anche Selvaggia Roma? L’indiscrezione sull’ex gieffina è arrivata attraverso persone a lei vicine. Al momento nessuna smentita né conferma da parte sua”. Profilo Instagram ... Leggi su ck12 (Di martedì 23 marzo 2021)deiinarriva dal blogger Amedeo Venza screenSecondo quanto riportato Amedeo Venza sul proprio account Instagram,sarebbe pronta a sbarcare sull’dei. L’ex concorrente del GFVIP 5 potrebbe quindi partecipare ad un nuovo reality dopo l’esperienza di qualche mese fa all’interno della casa più spiata d’Italia. Ecco, nel dettaglio, quanto riporta Amedeo Venza: “Sull’potrebbe sbarcare anchesull’ex gieffina è arrivata attraverso persone a lei vicine. Al momento nessuna smentita né conferma da parte sua”. Profilo Instagram ...

