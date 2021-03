Isola dei famosi 2021, le pagelle del 22 marzo (Di martedì 23 marzo 2021) L’addio di Akash e la gaffe di Ilary Blasi: la terza puntata dell’Isola dei famosi 2021, in onda il 22 marzo, non delude le aspettative ed è ricca di momenti cult. Elisa Isoardi rischia di perdere il suo ruolo di leader, mentre Vera Gemma si diverte a scherzare con la sua immagine di donna seduttrice. Scopriamo le pagelle ai protagonisti della puntata: ILARY BLASI – Non c’è niente da fare: è lei il motore di questa nuova edizione dell’Isola dei famosi. Simpatica, frizzante e pungente al punto giusto. Ilary non si prende mai troppo sul serio e si diverte a punzecchiare i naufraghi, dimostrandosi padrona della situazione e creando sempre nuove dinamiche. Le sue gaffe, una per ogni puntata, sono diventate ormai un cult. Dopo aver citato il GF Vip e aver cambiato il nome ... Leggi su dilei (Di martedì 23 marzo 2021) L’addio di Akash e la gaffe di Ilary Blasi: la terza puntata dell’dei, in onda il 22, non delude le aspettative ed è ricca di momenti cult. Elisa Isoardi rischia di perdere il suo ruolo di leader, mentre Vera Gemma si diverte a scherzare con la sua immagine di donna seduttrice. Scopriamo leai protagonisti della puntata: ILARY BLASI – Non c’è niente da fare: è lei il motore di questa nuova edizione dell’dei. Simpatica, frizzante e pungente al punto giusto. Ilary non si prende mai troppo sul serio e si diverte a punzecchiare i naufraghi, dimostrandosi padrona della situazione e creando sempre nuove dinamiche. Le sue gaffe, una per ogni puntata, sono diventate ormai un cult. Dopo aver citato il GF Vip e aver cambiato il nome ...

