Isola dei Famosi 2021, Ilary Blasi perde la pazienza in diretta con Akash Kumar (Di martedì 23 marzo 2021) Ilary Blasi, stanca dei capricci di Akash Kumar, che non ha voluto continuare il percorso all'Isola dei Famosi 2021, ha perso la pazienza, invitandolo seccamente a tornare in Italia. Ilary Blasi ha proprio perso la pazienza all'Isola dei Famosi 2021 quando Akash Kumar ha deciso di abbandonare il reality: la conduttrice non ha preso bene le motivazioni del modello e si è detta rammaricata di aver scelto lui togliendo il posto a qualcun altro che avrebbe fatto meglio. La terza puntata de L'Isola dei Famosi 2021 ha regalato agli amanti di Ilary ... Leggi su movieplayer (Di martedì 23 marzo 2021), stanca dei capricci di, che non ha voluto continuare il percorso all'dei, ha perso la, invitandolo seccamente a tornare in Italia.ha proprio perso laall'deiquandoha deciso di abbandonare il reality: la conduttrice non ha preso bene le motivazioni del modello e si è detta rammaricata di aver scelto lui togliendo il posto a qualcun altro che avrebbe fatto meglio. La terza puntata de L'deiha regalato agli amanti di...

