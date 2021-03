Isola 15 | l’opinione di Isa sulla terza puntata

Leggi su isaechia

(Di martedì 23 marzo 2021) No ma bravissimi ad eliminare Akash Kumar alla seconda settimana, eh. Facciamo che ora eliminiamo Brando Giorgi, poi facciamo fuori la Isoardi e Vera Gemma e così ci potremo gustare un’avvincentissimache in confronto le serate al circolo degli anziani sono Ibiza a ferragosto senza Covid. Akash è simpatico? No. Akash è presuntuoso? Si. Akash potrebbe diventare il mio miglior amico? No. Akash doveva rimanere nel reality? SI. CAZZO SI. Era praticamente una mina vagante, sempre sul punto di sclerare, pronto a diventare tarantolato appena gli viene mossa mezza critica, permaloso e iracondo: praticamente perfetto per un reality trash. Perché si, Akash, a un reality trash stavi partecipando, laddove ti sembrasse di esserci finito per sbaglio mentre cercavi di raggiungere i camerini di Alberto Angela. E non mi regge nemmeno la risposta che mi ha dato qualcuno sui ...