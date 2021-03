Io | il demente del vaccino Scanzi crolla dalla Berlinguer La lista? Clamoroso | si frega da solo

(Di martedì 23 marzo 2021) "Ildel". Andreasi definisce così, con amara ironia, commentando in collegamento con Biancaa Cartabianca su Rai3 la vicenda che l'ha visto protagonista. Il giornadel Fatto quotidiano nei giorni scorsi ha annunciato sui social di essersi sottoposto aldi AstraZeneca, essendosi fatto inserire nelladei "riservisti" e usufruendo dunque delle dosi che altrimenti a fine giornata sarebbero andate perdute. Alcuni lati oscuri della vicenda però hanno gettato una cattiva luce su quello che voleva essere un "gesto d'esempio" per invitare gli italiani a fidarsi del siero. Per esempio,nei primi post sottolineava di aver potuto accedere alla vaccinazione a soli 46 anni in quanto "caregiver" ...

Advertising

Moixus1970 : RT @Cartabiancarai3: #Scanzi: 'Se io sono il furbetto del vaccino, allora sono il demente del vaccino, visto che la notizia l’ho data io.'… - loris30999 : RT @Cartabiancarai3: #Scanzi: 'Se io sono il furbetto del vaccino, allora sono il demente del vaccino, visto che la notizia l’ho data io.'… - lisasandr_LJDMC : @MarcoFattorini @ricpuglisi La prima cosa giusta che ha detto ‘ demente del vaccino’ - ricpuglisi : RT @MarcoFattorini: #Scanzi a #cartabianca: «Mi sembrava di aver fatto un bel gesto e invece è arrivata la melma. Se io sono il furbetto d… - MarcoFattorini : #Scanzi a #cartabianca: «Mi sembrava di aver fatto un bel gesto e invece è arrivata la melma. Se io sono il furbet… -

Ultime Notizie dalla rete : demente del

... è uno sciacallo', aveva detto la signora riferendosi a un postleader leghista e per i giudici ...ieri il collega Augusto Minzolini è stato rinviato a giudizio per aver definito su un post ''...... ignorante,abbia voluto fare il sindaco. È disonestà intellettuale'. Magari esagerai nell'usare qualche iperbole, figlia diretta della paura provata, dello stato emotivomomento. Non ..."Ho scritto al mio medico il giorno 26 febbraio, specificando che non rientravo in alcuna categoria degli autorizzati ad essere vaccinati, ...BAIA DOMIZIA LA NOTTE DEI DEMENTI. 4 ragazzi di Marcianise, ubriachi fradici, hanno picchiato a sangue alle 8 di stamattina un indifeso coetaneo, davanti al Guaranà ...